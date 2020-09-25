Adı hızlı, yapımı yavaş!

Temeli 2012 yılında atılan ve Ankara ile İzmir arasındaki tren yolcuğunu 14 saatten 3 saat 30 dakikaya düşürecek olan İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nde 8 yılda bir arpa boyu yol alındı

Önce 2019 yılında bitirileceği açılanan, sonra 2020 denilen ve nihayetinde 2022 yılına ertelenen İzmir – Ankara YHT projesinin üzerinden 8 yıl geçti ancak sadece yüzde 38,31’i bitirilebildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel’in Ankara – İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesinin ne zaman bitirileceğine ilişkin soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Ankara – İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi’nde mevcut altyapı yapım çalışmalarında yüzde 38,31 oranında fiziksel ilerleme sağlanmış olup, yapım çalışmalarının bitirilmesine müteakip test sürüşlerine başlanacaktır” dedi. Bakan Karaismailoğlu’nun projenin bitiş tarihine ilişkin bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

“27’nci dönem binebilecek miyiz?”

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, iki yıl önce de soru önergesi verdiğini ve o tarihte projenin yüzde 28’inin bittiğinin açıklandığını hatırlatarak, “İki yılda sadece yüzde 10 ilerleme kaydedilmiş. Büyük hayallerle pazarlanan projenin 8 yılda ancak yüzde 38’i tamamlanmış. Hizmete girme tarihi de sürekli olarak erteleniyor. Proje hızlı tren projesi ancak ilerleme hızı kaplumbağa hızında. AKP hükümeti içinde, ucunda İzmir olan bütün projeleri kaplumbağa hızıyla yürütüyor zaten. İzmir Milletvekili olarak 27’nci dönem bitmeden bu trene binip seyahat etmek istiyorum. Ama hükümetin bu hızla projeyi bitirebileceğini düşünmüyorum” diye konuştu.



