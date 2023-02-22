Adıyaman’da 350 konutlu iki konteyner kent kuruluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depreminde bin 400’ün üzerinde binanın yıkıldığı Adıyaman’da iki konteyner kent kuruyor. Zemin ve altyapı çalışmalarının sonuna yaklaşılan konteyner kentlerde toplam 350 geçici konut ve sosyal alanlar yer alacak.

Büyük can kayıplarının yanı sıra yüz binlerce kişinin evsiz kalmasına neden olan depremin yaralarını sarmak için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in talimatıyla afetin yaşandığı Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Osmaniye’de konteyner kentler kuruluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Adıyaman Afet Koordinasyon Birimi, Yenimahalle’de toplam 36 bin metrekarelik iki konteyner kent kurmak için çalışmalara başladı.



Ortak akılla kurulan geçici barınma merkezi

Adıyaman’da kuracakları konteyner kent için bölgedeki sivil toplum örgütleri ile çalıştıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi EGEŞEHİR Yapı Planlama A.Ş. Genel Müdürü ve Adıyaman Afet Koordinasyon Birimi Koordinatörü Ekrem Tükenmez, “Adıyaman’da iki farklı noktada yer tahsisi yaptık. Bu iki noktada kuracağımız konteyner kentte Adıyaman Tabip Odası’yla birlikte çalışacağız. Şu an alanlarda zemin sıkılaştırması, zemin düzeltme çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Konteyner yerleşim planlarını düzenledik. Yine bu planları düzenlerken Adıyaman Tabip Odası’ndan, Adıyaman Mimarlar Odası’ndan konteyner kentin yerele uyumlu olması için fikirler aldık. Onlardan aldığımız fikirlerle planlarımızı hazırladık” diye konuştu.



İki noktada toplam 350 konutlu konteyner kent

Konteyner kentin altyapı hazırlıklarına başladıklarını aktaran Tükenmez, “Temiz su, atık su giderlerinin belirlenmesi, elektrik altyapısının oluşturulması ve yerleşim alanlarının düzenlenmesini yapacağız. Konteynerlerimiz gelmeye başladı. Geldikçe ve altyapı tamamlanınca yerleşime geçeceğiz. Konteyner kentimizde sosyal hizmet alanları, çamaşırhaneler, çocuk oyun alanları, sağlık hizmeti verecek klinikler yer alacak. Bu alanda 160 konteyner olacak, 130 konteyner barınma amaçlı, diğerleri sosyal aktivite amaçlı kullanılacak. Diğer alanda 250 konteyner kurulabilir bir alan olacak. 220 tanesi barınma amaçlı olarak kullanılacak. İki alanda toplam bin 400 kişinin konaklayabileceği 350 konteyner alanı kurmuş olacağız” şeklinde konuştu.