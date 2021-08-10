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Adli Tıp Kurumu 23 personel alacak

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 23 personel alımı yapacağını duyurdu

Adli Tıp Kurumu 23 personel alacak
10 Ağustos 2021 Salı 10:57

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere;

 

İlanda yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 14 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Aşçı, 2 Biyolog ile 6 Sağlık Teknikeri (Otopsi) kadrosu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.


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