Adli Tıp Kurumu 23 personel alacak

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 23 personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere;

İlanda yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 14 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Aşçı, 2 Biyolog ile 6 Sağlık Teknikeri (Otopsi) kadrosu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.



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