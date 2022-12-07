Adli Tıp Kurumu 40 kişi alacak

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere, 40 pozisyon için sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır.

Başvurular 12 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 25 Aralık 2022 Pazar günü saat 23:59 itibarıyla sona erecektir.

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