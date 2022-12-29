Adli Tıp Kurumu personel alacak

Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 19 personel alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere, ilanda yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 19 kadro için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2022 yılı KPSS’ye giren ve her kadro için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6’ncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4’üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

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