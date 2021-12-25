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Adnan Menderes Üniversitesi 21 kişi alacak

Aydın'da bulunan Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü, 21 öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Adnan Menderes Üniversitesi 21 kişi alacak
25 Aralık 2021 Cumartesi 11:38

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Adnan Menderes Üniversitesi eşitli birimlerine, 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.


İLAN TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi : 24.12.2021
Son Başvuru Tarihi : 07.01.2022
Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 13.01.2022
Giriş Sınav Tarihi : 20.01.2022
Nihai Değerlendirme Tarihi : 25.01.2022
Başvuru Tipi : Şahsen / Posta
Başvurunun Yapılacağı Yer : Her kadro için ilan metninde belirtilen birime başvuru yapılacaktır.

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