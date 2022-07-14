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Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi alacak
14 Temmuz 2022 Perşembe 10:22

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre ilanda belirtilen Anabilim Dallarına ve Programlara Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlan için başvurular 1 Ağustos 2022 tarihinde son bulacaktır.


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