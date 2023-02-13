Adnan Menderes Üniversitesi personel alacak

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Adnan Menderes Üniversitesi personel alacak
13 Şubat 2023 Pazartesi 11:16

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde  çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre, 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu P93 puan sıralaması esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için son başvuru tarihi 27 Şubat 2023 olarak açıklanmıştır.


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