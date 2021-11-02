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AFAD 648 kişi alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 648 kişi alımı yapacağını duyurdu

AFAD 648 kişi alacak
02 Kasım 2021 Salı 09:50

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, Tablo-1’de il bazlı adedi ve nitelikleri belirtilen toplam 648 adet boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

 

Adaylar başvurularını, 18 Kasım (10:00) – 27 Kasım 2021 (17:00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

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Etiketler; #afad #afad personel alımı
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