AFAD Başkanı Sezer: Depremde can kaybı 50 bin 96, yaralanan sayısı ise 107 bin 204

AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden kişi sayısının 50 bin 96, yaralanan kişi sayısının ise 107 bin 204 olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı. AFAD Başkanı Yunus Sezer, komisyona sunum yaptı.

'18 BİN 738 ARTÇI DEPREM OLDU'

Başkan Sezer, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin, "Uzmanlara göre yaklaşık 9 saat arayla meydana gelen bu depremler olağan dışı ve ender görülen doğal kaynaklı bir afettir. Depremin etkilendiği alan 8 ülkenin yüz ölçümünden, 6'dan fazla ülkenin nüfusundan daha büyüktür" dedi.

6 Şubat ile 19 Mart tarihleri arasında 7 büyük deprem ve 18 bin 738 artçı depremin meydana geldiğini ve bu depremlerden Suriye, İran, Irak, Mısır ve Lübnan'ın da etkilendiğini belirten Sezer, "Suriye'de 6 bin kişi hayatını kaybetti, yüzlerce ev yıkıldı. Lübnan'da evler hasar gördü. Mısır'da halk panikle kendini dışarı attı. İran'da ve lrak'ta evler sallandı" diye konuştu.

'50 BİN 96 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ'

Türkiye'de ise 11 il ve 62 ilçede yoğun yıkımlar meydana geldiğini hatırlatan Sezer, "21 il ve 172 ilçede hasar tespiti yapıldı. Depremlerde 50 bin 96 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 204 kişi yaralandı. Deprem bölgesinde 90 ülkeden 11 bin 488 personel görev aldı. Sahada, AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Deniz İstihkam Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik, Milli Savunma Bakanlığı, güven timleri, itfaiye, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 35 bin 250 arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 273 bin 939 personel görev yapmıştır. 201 bin 496 personelin görevi devam etmektedir. Deprem bölgesinde 501 bin 69 çadır kurulmuştur. 316 çadır kentte 33 bin 919 çadır kurulmuş olup, çadırda barınan kişi sayısı 2 milyon 4 bin 276'dır. 248 planlanan konteyner kentte 30 bin 344 konteyner kurulmuştur. Konteynerde barınan kişi sayısı 40 bin 788" ifadelerini kullandı.

Sezer ayrıca, deprem bölgesi olan 11 ilde toplam 1 milyon 895 bin 348 binanın tespitinin yapıldığını ve bunlardan 303 bin 455'inin acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ve yıkık olarak belirlendiğini söyledi.

