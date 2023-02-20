AFAD: Depremde 41 bin 20 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından toplam 6 bin 212 artçı meydana geldiği belirtilerek, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 245 bin 198 personel ile 12 bin 681 araç ve iş makinesinin görev yaptığı kaydedildi. Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 41 bin 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, "Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı 81 helikopter ve 72 uçak görev yapmakta olup bugüne kadar toplam 11 bin 907 sorti gerçekleştirdi" denildi.