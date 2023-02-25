AFAD: Depremde 44 bin 218 vatandaşımız hayatını kaybetti

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 218'e yükseldiği açıklandı.

AFAD: Depremde 44 bin 218 vatandaşımız hayatını kaybetti
25 Şubat 2023 Cumartesi 11:25

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 9 bin 136 artçı sarsıntı oluştuğu belirtildi. Son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da toplam 44 bin 218 kişinin hayatını kaybettiği, bölgeden 528 bin 146 vatandaşın tahliye edildiği bildirildi. Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 11 bin 424 personelin görevini sürdürdüğü kaydedildi. Ayrıca afet bölgesinde başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör gibi iş makineleri olmak üzere toplam 13 bin 224 aracın da kullanıldığı belirtildi.

Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulduğu ve Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 116 helikopter ve 78 uçağın görev yaptığı belirtildi. Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından toplam 38 geminin de görev yaptığı bildirildi.

'335 BİN 382 ÇADIRIN KURULUMU YAPILDI'

AFAD'dan yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından sevk dilen 335 bin 382 çadırın kurulumu gerçekleştirilmiştir. 10 il ve 130 noktada konteyner kent kurulumları devam etmektedir. Afet bölgesinde ve afet bölgesi dışında; çadır, konteyner, GSB yurtları, oteller, kamu misafirhaneleri, MEB tesisleri ve diğer tesislerde barınma hizmeti sunulan kişi sayısı 1 milyon 914 bin 292’dir." 

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