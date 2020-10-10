AFAD: Hatay'daki yangında 542 kişi tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Hatay'da devam eden yangına müdahale çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi.

AFAD: Hatay'daki yangında 542 kişi tahliye edildi
10 Ekim 2020 Cumartesi 18:46

AFAD ekipleri tarafından 542 kişinin tahliye edildiği, bu kişilerin kontrollü bir şekilde evlerine yerleştirildiği aktarılan açıklamada, bölgede 524 personel ile 2 uçak, 4 helikopter, 70 arazöz, 20 su tankeri, 5 dozer ve iş makinelerinin görev yaptığı ifade edildi.

Açıklamada Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ekipleri ile sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin söndürme çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Önceki Haber
Elite Carla Kimdir?
Sonraki Haber
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 28 milyonu geçti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.