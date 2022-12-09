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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı denetçi yardımcısı alımı yapacağını açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı personel alacak
09 Aralık 2022 Cuma 09:57

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde giriş (sözlü) sınavı ile genel idare hizmetleri sınıfına dahil 8 (sekiz) adet kadroya Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçi Yardımcısı alımı yapılacaktır.

Adaylar başvurularını, 16 Ocak 2023 saat 10:00 - 23 Ocak 2023 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.


İlanın detayları için lütfen tıklayınız.

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