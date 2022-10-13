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Afgan anne oğlunu bıçakladı!

Karaman'da, Afganistan uyruklu Sheyeste Nazari, çantasından cep telefonunu alan oğlu Amir Ali Nazari'yi (14) bacağından bıçaklayarak yaraladı

Afgan anne oğlunu bıçakladı!
13 Ekim 2022 Perşembe 13:32

Olay, saat 11.00 sıralarında Külhan Mahallesi Kültür Sokak'ta apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Afgan Amir Ali Nazari, annesi Sheyeste Nazari'nin çantasından cep telefonunu aldı. Anne Nazari ise oğluna kızıp, sol bacağından bıçaklayarak yaraladı. Evdeki aile fertlerinin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri geldi. Kanlar içinde kalan Amir Ali Nazari, sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sheyeste Nazari ise polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karaman #afgan anne #bıçaklama
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