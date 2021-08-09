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Afgan gazetecinin yayınladığı video tepkilere neden oldu!

Afgan sığınmacılar akın akın Türkiye'ye gelmeye devam ederken, sosyal medyaya düşen bir görüntü tepkilere neden oldu

Afgan gazetecinin yayınladığı video tepkilere neden oldu!
09 Ağustos 2021 Pazartesi 09:29

Afgan sığınmacılar akın akın Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Özellikle Van'dan paylaşılan videolar tepkilere neden oluyor. Bu tartışmaların arasında bir de Afgan bir gazetecinin yayınladığı video sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Kendini gazeteci olarak tanıtan ve Youtube'da video yayınlayan Sunatullah Saadat isimli kişi, yayınladığı videoda Türk kadınlarına ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı hakaret ediyor.

İnternette Sunatullah Saadat ismini kullanan kişi, paylaştığı videoda Türklere yönelik "Göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi? Google'a yaz, ne çıkıyor? Çıplak kadınlar çıkıyor. Sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a da ağır hakaretlerde bulunan şahıs, sosyal medyada kullanıcılardan yoğun eleştiriler alarak büyük tepkilere maruz kaldı. Sunatullah Saadat'ın Instagram'da 8 binin üzerinde takipçisi, YouTube'da ise 2,92 bin abonesi bulunuyor.

Etiketler; #afgan #afgan sığınmacı #sunatullah saadat #tanju özcan
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