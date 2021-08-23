1 GÜNDE 206 ÖLÜM!
1 GÜNDE 206 ÖLÜM!
0
EVLİLİK TABULARI DEĞİŞİYOR
EVLİLİK TABULARI DEĞİŞİYOR
0
DUYGUSAL AÇLIK KİLO NEDENİ
DUYGUSAL AÇLIK KİLO NEDENİ
0
INSTAGRAM HESABI AÇTI
INSTAGRAM HESABI AÇTI
0

Afganistanlı erkek bir kadını öldürdü, nedeni ise...

Kırşehir’de önceki gün Afganistan uyruklu Zekiye Hossini’yi (30) bıçaklayarak öldüren Afganistanlı erkek B.M.A. (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Evli olan B.M.A.'nın, genç kadını kuma teklifini reddettiği için öldürdüğü ortaya çıktı

Afganistanlı erkek bir kadını öldürdü, nedeni ise...
23 Ağustos 2021 Pazartesi 08:02

Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Müftülük Caddesinde meydana geldi. Evli olan Afganistan uyruklu erkek B.M.A. uzun süre Afganlı Zekiye Hossini ile evlenmek istedi. Zekiye Hossini, B.M.A’nın kuma teklifini reddetti. B.M.A. dün genç kadının yaşadığı binanın önüne gelerek, kendisiyle yeniden konuşmak istediğini söyledi. Zekiye Hossini, binanın önüne gelen B.M.A’nın kuma teklifini yeniden reddetti. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. B.M.A. cebinden çıkardığı bıçakla Hossini’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise kısa sürede cinayet zanlısını yakalayarak, gözaltına aldı. B.M.A.'nın emniyetteki ifadesinde Hossini'yi kuma teklifini reddettiği için öldürdüğü itiraf ettiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.    


Kaynak: DHA
Etiketler; #kırşehir #cinayet #afganistanlı cinayet #afganlı cinayet
Önceki Haber
İzmir'den Batman'a anlamlı yürüyüş!
Sonraki Haber
Afyon Kocatepe Üniversitesi 29 kişi alacak
Bir belediye itfaiye eri alımı yapacak
Bir belediye itfaiye eri alımı yapacak
0
Afyon Kocatepe Üniversitesi 29 kişi alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi 29 kişi alacak
0
Şavşat’ta etkili hortum, fırtına ve dolu; çatılar uçtu, evler hasar gördü
Şavşat’ta etkili hortum, fırtına ve dolu; çatılar uçtu, evler hasar gördü
0
Konya'da evin tabanının çökme nedeni belli oldu
Konya'da evin tabanının çökme nedeni belli oldu
0
Tren yolunda feci kaza: 2 ölü
Tren yolunda feci kaza: 2 ölü
0
4 gün önce bebeği ölmüştü, anne de koronavirüse yenildi!
4 gün önce bebeği ölmüştü, anne de koronavirüse yenildi!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.