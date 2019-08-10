Afrin'deki TSK üssüne saldırı: 2 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Afrin'deki TSK üssüne düzenlenen YPG/PKK tarafından düzenlenen saldırıda iki askerin yaralandığını duyurdu. Saldırının yapıldığı bölgeye karşı ateş açıldığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından, Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristlerce, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Afrin'deki bir üs bölgesine tanksavar roketiyle düzenlenen saldırıda iki askerin yaralandığı, saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedeflerin vurulduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristler tarafından Afrin'deki bir üs bölgemize yapılan tanksavar saldırısı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla vurulmuştur."