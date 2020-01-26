Afrinli kadınlardan Elazığ'daki deprem bölgesine yardım

Suriye Afrin'de yaşayan kadınlar, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem bölgesine yardım gönderdi.

Afrinli kadınlardan Elazığ'daki deprem bölgesine yardım
26 Ocak 2020 Pazar 10:49

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Suriyelilerin, deprem nedeniyle yardım kampanyası başlattığını söyledi. Kadınların kısa sürede kısıtlı imkanlarla topladığı yardımları teslim aldıklarını ifade eden Güven, kendilerinin de bu yardımları AFAD'a ilettiklerini kaydetti. Güven, içerisinde zeytin, sabun ve kadınların ördüğü kazakların yer aldığı yardım kolilerinin AFAD aracılığıyla deprem bölgesine gönderildiğini belirtti. 


Kaynak: AA
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