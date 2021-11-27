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Afyon Kocatepe Üniversitesi 20 kişi alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapacağını açıkladı

Afyon Kocatepe Üniversitesi 20 kişi alacak
27 Kasım 2021 Cumartesi 11:04

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar’a göre öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara ilişkin detaylar, istenen belgeler, sınav takvimi, başvuru şekliyle ilgili bilgiler ve genel açıklamalar ilanda belirtilmiştir. 

İlan için başvurular 26 Kasım 2021 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir. 


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