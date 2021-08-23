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Afyon Kocatepe Üniversitesi 29 kişi alacak

Afyon Kocatepi Üniversitesi Rektörlüğü 29 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Afyon Kocatepe Üniversitesi 29 kişi alacak
23 Ağustos 2021 Pazartesi 08:16

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Afyon Kocatepe Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ne göre öğretim üyesi alınacaktır. Personel alınacak kadrolar ilanda  belirtilmiş  olup,  istenen  evraklar  ve  başvuru  dosyalarının  nasıl  hazırlanacağına  ilişkin  detaylı  bilgilere  www.aku.edu.tr  web  sayfasında  yer verilecektir. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerden dolayı şahsen, posta veya kargo  yoluyla yapılacaktır.

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