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Afyon Kocatepe Üniversitesi personel alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Afyon Kocatepe Üniversitesi personel alacak
03 Haziran 2022 Cuma 10:04

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Afyon Kocatepe Üniversitesi birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 (B) maddesi uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre ilanda unvanı ve nitelikleri belirtilen münhal pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için 1 Haziran 2022 tarihinde başlayan başvurular 15 gün sürecektir.


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