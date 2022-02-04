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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 kişi alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü 40 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 kişi alacak
04 Şubat 2022 Cuma 10:16

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi  Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre ilanda belirtilen unvanlarda, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 40 sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Online olarak ilanda yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların https://ekampus.afsu.edu.tr/basvuru/ web adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Bugün başlayan başvurular 15 gün sürecektir.

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