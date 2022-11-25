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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü 17 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak
25 Kasım 2022 Cuma 11:08

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ilanda  belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlan için başvurular 24 Kasım 2022 tarihinde başlayıp 15 gün sürecektir.


İlanın detayları için lütfen tıklayınız.

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