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Ağabeyini öldürdü, yeğenini yaraladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde A.A. (36), çıkan tartışma sonucu aynı binada oturan ağabeyi Mehmet A.'yı (48) ve yeğeni C.A.'yı (20) av tüfeğiyle vurdu. Mehmet A. hastanede yaşamını yitirirken, oğlu C.A'nın tedavisi sürüyor. Jandarma tarafından gözaltına alınan A.A. adliyeye sevk edildi

Ağabeyini öldürdü, yeğenini yaraladı
17 Ocak 2021 Pazar 14:06

Olay, Alanya'nın Oba Mahallesi'nde dün saat 22.30 sularında meydana geldi. Aynı binada oturan A.A. ile ağabeyi Mehmet A. ve oğlu C.A. arasında tartışma çıktı. Ailevi sorunlar nedeniyle başladığı öğrenilen tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgaya dönüşen olayda A.A., evden getirdiği av tüfeğiyle rastgele ateş açmaya başladı. Tüfekten çıkan saçmalarla Mehmet A. karın bölgesinden, oğlu C.A. ise sol kolundan yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Mehmet A. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı C.A.'nın tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. 

Ağabeyi ve yeğenini ağır yaralayan A.A., jandarma ekiplerince av tüfeğiyle birlikte evinde yakalanarak, gözaltına alındı. A.A. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #alanya cinayet
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