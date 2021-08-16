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Ağrı'da akraba kavgası: 3 ölü, 5 yaralı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Ağrı'da akraba kavgası: 3 ölü, 5 yaralı
16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:46

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kılıçgedik köyünde yaşandı. Akraba aileler arasında kız alıp verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada İkram Uzun, Halit Uzun, Ferhat Uzun hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Jandarma köye giriş çıkışlara izin vermezken, yaralılar Tutak ve Ağrı'daki hastanalere kaldırıldı.

KÖYE 5 YIL ÖNCE YERLEŞMİŞLER

Ağrı'nın Tutak ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki 20 hane 110 nüfuslu Kılıçgediği köyünde 3 kişinin öldüğü, 3'ü ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı kavgaya karışan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Kavganın Kılıçgediği köyüne 5 yıl önce Ağrı'nın Patnos ilçesinden göç eden amca çocukları arasında yaşandığı belirtilirken, biri kadın 5 yaralının Tutak ve Ağrı'daki hastanelerde tedavisi devam ediyor. Tutak ilçesinin en küçük köylerinden biri olan Kılıçgediği'ne jandarma kontrolünden girilip çıkılabiliyor.

Köy Muhtarı Talat Cengiz, olayın saat 05.00 sıralarında meydana geldiğini belirterek, "Silahlı kavga etmişler. Kavgada silah kullanıldığı için köydekiler korkup müdahale edemedi. Üzgünüz" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ağrı #ağrı kavga #ölüm #akraba kavgası ölüm
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