Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi işçi alacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü işçi alımı yapacağını açıkladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi işçi alacak
14 Şubat 2023 Salı 11:40

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ilanda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır. 

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 13.02.2023-17.02.2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden çevrimiçi olarak veya Alo 170 – İŞKUR hattı üzerinden başvuru yapabilirler.


İlanın ayrıntıları için tıklayınız.

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