DÜNYA YILDIZLARI DİKİLİ'DE BULUŞACAK
DÜNYA YILDIZLARI DİKİLİ'DE BULUŞACAK
0
GÜLŞEN DÜNYA BASININDA
GÜLŞEN DÜNYA BASININDA
0
GÜLŞEN'E EŞİNDEN ZİYARET
GÜLŞEN'E EŞİNDEN ZİYARET
0
YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU
YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU
0

Ahi Evran Üniversitesi 30 kişi alacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü 30 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Ahi Evran Üniversitesi 30 kişi alacak
27 Ağustos 2022 Cumartesi 11:12

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ahi Evran Üniversitesi insan kaynakları politikası doğrultusunda ilanda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi asgari şartları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.


İlan için başlayan başvurular 9 Eylül 2022 tarihine kadar sürecektir.


AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
İzmir'de 6 kişiye uyuşturucu tutuklaması
Sonraki Haber
Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Atılım Üniversitesi akademik personel alımı
Atılım Üniversitesi akademik personel alımı
0
Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Alkol şişesini fırlatıp havaya ateş açan İranlı sınır dışı edilecek!
Alkol şişesini fırlatıp havaya ateş açan İranlı sınır dışı edilecek!
0
8 aylık bebeği bahçede terk ettiler!
8 aylık bebeği bahçede terk ettiler!
0
İkizler üniversitede de ayrılmadı!
İkizler üniversitede de ayrılmadı!
0
Gaziosmanpaşa'da cinayet! Önce eşini sonra yeğenini öldürdü!
Gaziosmanpaşa'da cinayet! Önce eşini sonra yeğenini öldürdü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.