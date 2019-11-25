Aile Psikolojik Danışmanlıkları kurulsun

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, "Ülke olarak içinde bulunduğumuz bu zor günlerde, yaşanılan toplumsal çöküntüden kurtulabilmek için Aile Psikolojik Danışmanlığı merkezleri kurulmalıdır" dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, son dönemde giderek artan aile içi şiddet, toplumsal çöküntü ve intihar gibi olaylara çözüm bulmak amacıyla hazırladığı 5258 Sayılı ve 24/11/2004 Tarihli Aile Hekimliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Kamuoyuna zaman zaman, aile içi kadına ve çocuğa psikolojik ve fiziksel şiddet haberlerinin yansıdığını vurgulayan Av. Kılıç, "Aile Psikolojik Danışmanlığının kurulması, bütün bu aile içi psikolojik ve fiziksel şiddet olaylarının önlenmesi açısından önemlidir. Aile Psikolojik Danışmanlığı uygulaması ile şiddete eğilimli bireylerin, bu merkezlerde rehabilite edilmesi ve topluma kazandırılması amaçlanmaktadır." dedi. Av. Sevda Erdan Kılıç, içinde bulunulan bu zor günlerde aile olarak psikolojik destek almanın her vatandaşın hakkı olduğunu ve sosyal devlet anlayışı gereği de Aile Psikolojik Danışmanlığı sisteminin kurulması gerektiğini belirtti.

İntiharlara dikkat çekti

Ülke olarak bu zor günlerde, yaşanılan toplumsal çöküntüden kurtulabilmek için Aile Psikolojik Danışmanlığı uygulamasının başlatılmasının önemini vurgulayan Av. Kılıç, şunları kaydetti: Aile içi şiddet olaylarının yanı sıra; son dönemde giderek artan ekonomik sıkıntılar, yüzde 15'lere dayanan işsizlik, toplumsal travmalar ve belirsizlikler, vatandaşların psikolojik durumlarının bozulmasına, giderek stresli, depresyona ve intihara meyilli bir yaşam sürmelerine neden olmaktadır. Ekonomik olarak zor durumda olan, ödeyemediği için borçları gün geçtikte artan ve bu nedenle de kendisini çaresiz hisseden vatandaş, yaşama tutunabilmek için bir dal aramaktadır. Fakat bu dalı da bulamadığı zaman yaşadığı travma ve çaresizlik, onu farklı yol ve yöntemlere itmektedir. Bunların en başında da intihar gelmektedir. Devletimizin asli görevlerinden birisi vatandaşlarımızı, intihara kadar götüren bu eşikten kurtarmaktır. Bunun için de aile hekimliği uygulaması gibi aile psikolojik danışmanlığı uygulaması getirilmelidir.

Ciddi sorunlar var

Toplum içerisinde problemli ailelere müdahalede bulunacak, onların her türlü sorunları ile ilgilenecek, yeri geldiğinde sosyo-ekonomik destek sağlayacak tecrübeli ekiplerin bir arada olduğu kamu birimlerine ihtiyaç vardır. Aile Psikolojik Danışmanlığı uygulaması ile amaçlanan; toplumumuzda sağlıklı, mutlu, bilinçli aileler oluşmasına, yetişkinlerin çocukları, eşleri ve komşuları ile ilişkilerini geliştirmesine, mutlu ve uyumlu bir yaşam sürdürmelerine katkıda bulunmaktır. Vatandaşlarımız, günümüzde yaşadığı ekonomik ve psikolojik sorunlar nedeniyle bunalıma girmekte ve bu bunalımlar kişileri intihara kadar sürüklemektedir. Son bir ay içerisinde ailece yaşanan toplu intihar vakaları, sosyal devlet anlayışının geliştirilmesi, sosyal devlet politikaları ve projelerinin bir an önce hayata geçirilmesinin önemini bir kez daha göstermiştir. Son yıllarda izlenen yanlış politikalar nedeniyle eğitim, ekonomi, sağlık gibi temel alanlarda ciddi sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu tablo; aile ve toplumsal yaşamı olumsuz etkilemiş, aile içi ve toplumsal şiddet olaylarında ciddi artışlar meydana gelmiştir. Son 10 yılda 2337 kadın şiddet görerek hayatını kaybederken, en çok boşanmak istedikleri ve kendi hayatlarına dair karar almak istedikleri için öldürülmüştür. Suça sürüklenen ve suçun mağduru olan çocuk sayısında da ciddi artışlar görülmektedir. Türkiye'nin bu aile içi şiddet, stres-şiddet-çöküntü tablosu ile geleceğe yürümesi mümkün değildir. Buna devlet olarak acilen çözüm bulunması gerekmektedir." Kılıç, Aile Psikolojik Danışma Merkezlerinin kurulmasıyla; üniversitelerin sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, aile ve tüketici bilimleri bölümlerinden mezun olanların devlette istihdam edilme şansının da doğacağını kaydetti.

