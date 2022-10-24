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Aile sağlığı merkezinde şok! Hemşireyi vurup, intihara kalkıştı!

Aile sağlığı merkezinde şok! Hemşireyi vurup, intihara kalkıştı!
24 Ekim 2022 Pazartesi 12:48

Karaman'da Hüseyin B. (28), hemşire Emine A.'yı (26) çalıştığı aile sağlık merkezinde tabancayla vurdu, ardından da aynı silahla intihara kalkıştı. Hüseyin B.'nin, Emine A.'ya platonik aşk beslediği öne sürülürken, ikisinin de hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'ndeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Hüseyin B., aile sağlığı merkezine giderek, hemşire Emine A.'ya odasında tabancayla ateş etti. Ardından da aynı tabancayla kendi göğsüne ateş edip intihara kalkıştı. Emine A. ve Hüseyin B.'ye ilk olarak sağlık merkezindeki doktorlar müdahalede bulundu. Ardından 2 yaralı, ihbarla çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikeleri bulunurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karaman #hemşire #intihar
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