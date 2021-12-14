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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 kişi alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 kişi alacak
14 Aralık 2021 Salı 09:37

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alana ilana göre Aile  ve  Sosyal  Hizmetler  Bakanlığı  merkez  teşkilatında münhal bulunan Genel  İdare Hizmetleri  Sınıfında  8.dereceden  125  adet  kadroya atama yapılmak üzere, ilanda belirtilen öğrenim  dallarından  mezun adaylar  arasından  sözlü  sınavla  Aile  ve  Sosyal  Hizmetler  Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 


Adaylar  başvurularını  16/12/2021-30/12/2021  tarihleri  arasında  e-Devlet  üzerinden Aile  ve  Sosyal  Hizmetler  Bakanlığı  -  Kariyer  Kapısı  Kamu  İşe  Alım  ve  Kariyer  Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.


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Etiketler; #personel alımı
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