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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 kişi alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 kişi alacak
02 Aralık 2022 Cuma 10:24

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2’nci maddesine göre, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 145 pozisyon için sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylar başvurularını 05/12/2022-16/12/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.


Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

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