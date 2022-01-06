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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 175 kişi alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 4 bin 175 kişi alımı yapacağını duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 175 kişi alacak
06 Ocak 2022 Perşembe 10:04

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2, ek 5 inci maddelerine göre, aşağıda belirtilen unvan ve sayıda sözleşmeli personel pozisyonu için sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Adaylar başvurularını 10/01/2022-20/01/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.


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