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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 40 sosyal hizmetler uzman yardımcısı alımı yapacağını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 personel alacak
03 Kasım 2022 Perşembe 10:38

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8.dereceden 40 adet kadroya atama yapılmak üzere, ilanda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Adaylar başvurularını 07/11/2022-18/11/2022 tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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