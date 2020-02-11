AK Parti'den İdlib sözleri

İdlib'de 5 askerin şehit olmasının ardından açıklamalarda bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Gözlem noktalarından çekilmek gibi bir durum söz konusu değildir." diye konuştu.

Çelik ayrıca, "Gözlem sahalarımıza yaklaşan ve ateş hattına giren rejim unsurları düşman unsurları olarak kabul ediliyor artık. Düşman unsurlarına ne yapılıyorsa o yapılacak" diye konuştu. Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle: "Göçe engel olmak amacıyla TSK üzerine düşen görevi yerine getirmektedir. İdlib'de gözlem noktalarının görevi rapor etmek ve gözlem etmektir. Astana ve Soçi çerçevesinde meşru bir yapı olarak bulunmaktadır. Rejim'in sistemli şekilde saldırıları söz konusudur. Hedefler ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır. Karşı tarafa verilen zayiat kat ve kat fazladır. Silahlı kuvvetlerimiz gereken bilgileri açıklayacak. Gelişmeler yakın bir şekilde takip ediliyor. Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları vermiştir."

Çekilme söz konusu değildir

"Rejim şimdiye kadarki mutabakatları ihlal etmektedir. 3 Şubat'ta saldırıların önlenmesi için Türkiye takviye göndermişti ve ateş edilmişti, şehitlerimiz vardı. Gerekli karşılık o zaman verilmişti. Rejim tüm mutabakatları gözardı etmiştir. Herhangi bir gözlem noktasından çekilme söz konusu değildir. Aziz milletimizin içi rahat olsun, her türlü karşılık verilecektir. Son takviyeler de yapılmıştır. Son takviyeler Türkiye'nin kararlılığını göstermiştir. Oradaki TSK unsurları kendilerine yapılacak saldırıya fazlasıyla karşılığını verebilecek bir güçtedir.

Muhalefetten bazıları sınırlarımızın dışında ne işi var diye. Daha öncede gördük. Sınır dışımızdan kendi illerimize nasıl saldırı olduğunu. 30 kilometrelik derinlik sınırlarımızın korunmasını sağlamaktadır. Terör bölgesini buradan uzak tutmaktadır. Türkiye herhangi bir pozisyon almayacak kararlılıkla devam edecektir. Burada kimsenin toprağında gözümüzün olmadığını, sınır güvenliğimizi korumak olduğunu, terörle mücadele olduğunu bir kez daha belirtmek isteriz. Hafter milisleri, Berlin konferansı sonrası ateşkesi ihlal etmeye devam ediyorlar. Masada ateşkes konuşulurken bir yandan da kimliklerini iyi bildiğimiz ülkelerin Hafter'e silah göndermesi siyasi çözüm arayışlarını baltalamaktadır. Biz buradan uyarımızı yapıyoruz. Dünya insanların hayatını tehdit eden bir durumla karşı karşıya. Burada Hafter'in saldırganlığına göz yummak, ikinci bir Suriye vakası ortaya çıkarabilir. Gözlem sahalarımıza yaklaşan ve ateş hattına giren rejim unsurları düşman unsurları olarak kabul ediliyor artık. Düşman unsurlarına ne yapılıyorsa o yapılacak."

Putin'le görüşme

"Putin ile görüşmesi her zaman mümkündür. İhtiyaç duyulduğunda buradan da talep olabiliyor. Heyet ile görüşmeler devam ediyor. Bir sonuç yok. TSK bu çekilmeyi sağlamak için gereken çalışmayı yapacaktır. Rejimin İdlib'e veya başka alanlara gitmesine müsamaha gösterilmeyecektir. İhlal ettiği çizgiden geri çekilene kadar TSK görevi icra edecektir."