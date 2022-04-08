Ak Parti Gençlik Kolları'nın yaptığı sahur tepkilere neden oldu

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı tarafından paylaşılan görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Ekonomik krizle uğraştığımız şu günlerde yapılan gösterişli sahur sadece vatandaşın değil AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner'in de tepkisine neden oldu. Metiner, paylaşımın kaldırılmasını isteyerek, "Neyin paylaşılıp paylaşılmayacağını, bu tür paylaşımların partimize/davamıza zarar vereceğini bilerek hareket etmek lazım. Böyle bir paylaşıma niye gerek duyulur bilmem!" dedi.



Ak Parti Ağrı İl Gençlik Kolları'nın düzenlediği müzikli sahur görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması gündem oldu. Söz konusu görüntüler bazı kullanıcıların tepkisini çekerek eleştirilere neden oldu.

Sosyal medyada AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk tarafından paylaşılan ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan tarafından alıntılanan videoyla ilgili AK Partililer de tepki gösterdi.

"BU TÜR PAYLAŞIMLAR PARTİMİZE ZARAR VERİR"

Partinin eski AK Parti milletvekili olan Mehmet Metiner, "Bu paylaşımı yapan Ağrı AK Parti gençlik kolları başkanımız, lütfen bu paylaşımı derhal kaldırır mısın? Neyin paylaşılıp paylaşılmayacağını, bu tür paylaşımların partimize/davamıza zarar vereceğini bilerek hareket etmek lazım. Böyle bir paylaşıma niye gerek duyulur bilmem!" ifadelerini kullandı.

Selçuk'un ise söz konusu paylaşımını daha sonra sildiği görüldü.