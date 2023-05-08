AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'ne kaç kişi katıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Büyük İstanbul Mitingi’ne 1 milyon 700 bin kişi katıldığını açıkladı.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Burasının bir diğer önemli özelliği de 15 Temmuz Destanı’nı İstanbullularla birlikte yazdığımız yerdir. Biliyorsunuz, bu kardeşinizi FETÖ’cüler ailesiyle birlikte öldürmeye geldiler. Gece buraya indik. Bay Bay Kemal FETÖ’cüler tarafından tankların arasından kaçırılarak Bakırköy Belediyesi’ne gitti. Orada kahvesini yudumluyor ve olanları seyrediyordu. Yalan bol, benim haberim olsaydı ben de beklerdim dedi. Hayatı yalan. Dürüstlük diye bir şey bunda yok. Ona ihtiyacımız yoktu, on binler buradaydı. Milletim bizimle beraberdi. Milli iradenin şahlanışı olan 15 Temmuz Destanı’ndan rahatsızlık duyanlar buradan her geçtiklerinde adeta aynı hezimeti tekrar yaşıyorlar. Niye mitingini burada yapamadı, Yenikapı’da? Neden? Bu iş, farklı bir şey. İnşallah onların bu kabuslarını da hiç bitirmeyeceğiz. Buna hazır mıyız? Gümbür gümbür sandıklara gidiyor muyuz? Bütün yakınlarımızı dostlarımızı, sandıklara götürüyor muyuz? Ben size inanıyorum. Siz İstanbul’sunuz. İstanbul evet derse bu iş biter. İstanbul birilerini emekli edeceğiz derse bu iş biter. Benim size inancım tam. Biz bugüne kadar sadece milletimizle yol yürüdük. Bugün de milletimizle yol yürüyoruz. Siz tamam derseniz bu iş bitmiştir" diye konuştu. Erdoğan, mitinge katılım ilişkin ise "Yolar bir başka zengin, gelemiyorlar ve İstanbul bugün haykırıyor. Resmi rakamı getirdiler, resmi rakam 1 milyon 700 bin. Benim milletim 14 Mayıs’ta bunlara gereken cevabı sandıklarda verecektir" ifadelerini kullandı.



"14 MAYIS'TA BİZ BU İŞİ ALLAH'IN İZNİYLE BİTİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizde laf yok, icraat var. Bizde kuru söz yok. Program var, proje var, taahhüt var. Bunun için 14 Mayıs çok önemli. 14 Mayıs’ta sadece sizin sandığa gitmeniz yetmez. Çevrenizde, seçimdeki tercihi konusunda kafası karışık en az bir eşinizi dostunuzu, akrabanızı da ikna edecek, sandığa götüreceksiniz. Ben size inanıyorum. Bunu hep birlikte başardığımızda 15 Mayıs’a Türkiye Yüzyılı muştusuyla merhaba diyeceğiz. Şu anda emniyetten alıyorum, hala herkes yolda. Gelmekte zorlanıyorlar. Atatürk Havalimanı yetmiyor. Bu bir şeyi gösteriyor, diyor ki, 14 Mayıs’ta biz bu işi Allah’ın izniyle bitireceğiz. Biz sürekli yeni imtihanlarla sınanan bir ülke ve milletiz. Afetler de bu imtihanlardan biridir. Ülkemizde kader bağımız, imkanlarıyla birlikte mihnetlerini de kabullenmemizi gerektiriyor. Biliyorsunuz, Türkiye 6 Şubat’ta tarihinin en çok can kaybına ve en ağır yıkımına yol açan bir depremle karşı karşıya kaldı. Çok insanımızı kaybettik. Biz 3 ayda yıkıntıları kaldırdık, yeni konutların inşasına başladık. Hatta bayramda ilk köy evlerini teslim ettik. 100 bin konteynırın kurulumu bitti, inşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısı 142 bini temeli atılan konut sayısı ise 59 bini buldu. Bay Kemal, sen İzmir Milletvekiliydin galiba. İzmir milletvekili olarak İzmir’de o afetlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ne yaptı. İzmir’de konutları biz yaptık, biz. Bunlara 14 Mayıs’ta İzmir’de de gereken cevabı, dersi vermeye hazır mısınız?



