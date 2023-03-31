AK Parti Sözcüsü Çelik'den Danimarka'daki çirkin saldırıya izin verilmesini kınadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırıya izin verilmesini kınadı. Çelik, Danimarka makamlarının nefret suçunun faillerine karşı harekete geçmesi çağrısında bulunarak sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırıya izin verilmesini kınadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çelik, Danimarka'nın ramazan ayında nefret suçlarının merkezi olduğunu belirterek, "Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saygısızlığın tekrarlanmasını lanetliyoruz. Açık bir nefret suçuna izin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz. Danimarka makamlarının nefret suçunun faillerine karşı harekete geçmesi çağrımızı tekrarlıyoruz. Sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.