AK Partili İnan: ’Duran Kalkanlar Değil, Hasan Tahsinler kazanacak...’’

PKK elebaşlarından Duran Kalkan’ın açıklamalarına, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan tepki gösterdi. İnan, "Yunan ordusuna ilk kurşunu atan İzmirli Gazeteci Hasan Tahsin’i örnek göstererek, şunları dile getirdi “Duran Kalkanlar değil, Hasan Tahsinler kazanacak..." dedi

Seçime sayılı günler kala Cumhur İttifakı’nı hedef alarak Millet İttifakına destek mesajı gönderen PKK elebaşlarından Duran Kalkan’ın açıklamalarına, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan’dan Hasan Tahsin örneğiyle tokat gibi bir cevap geldi.

Cumhur İttifakı'nı hedef alan PKK elebaşı Kalkan’ın, "MİT PKK yönetimini bulmak ve vurmak için seferber oldu. Saldırılarını daha çok devam ettiriyor. Her gün ölülerimiz var. Hem de onlarca." sözleriyle hezimet itirafında bulundu. PKK elebaşı, "Bu devlet aşılmalı artık. Bitti yani. Değişim mücadelesi böyle olacak. Muhalefetin de buna göre olması lazım" şeklindeki açıklamalarını kendi sosyal medya hesabından paylaşan AK Partili İnan, Kurtuluş Savaş’ında Yunan ordusuna ilk kurşunu atan İzmirli Gazeteci Hasan Tahsin’i örnek göstererek, şunları dile getirdi “Duran Kalkanlar değil, Hasan Tahsinler kazanacak... Biz İzmiriz!”