Öztrak: Beyaz Saray'a arka kapıdan girenlerden olmadık, olmayız
Öztrak: Beyaz Saray'a arka kapıdan girenlerden olmadık, olmayız
0
Erbakan: Ülkeyi 7'li kaosa teslim edemeyiz
Erbakan: Ülkeyi 7'li kaosa teslim edemeyiz
0
Bahçeli: Kılıçdaroğlu Pensilvanya'nın güdümündedir
Bahçeli: Kılıçdaroğlu Pensilvanya'nın güdümündedir
0
Kılıçdaroğlu: Milyonlarca Kürde terörist muamelesi yapılıyor
Kılıçdaroğlu: Milyonlarca Kürde terörist muamelesi yapılıyor
0

AK Partili İnan: ’Duran Kalkanlar Değil, Hasan Tahsinler kazanacak...’’

PKK elebaşlarından Duran Kalkan’ın açıklamalarına, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan tepki gösterdi. İnan, "Yunan ordusuna ilk kurşunu atan İzmirli Gazeteci Hasan Tahsin’i örnek göstererek, şunları dile getirdi “Duran Kalkanlar değil, Hasan Tahsinler kazanacak..." dedi

AK Partili İnan: ’Duran Kalkanlar Değil, Hasan Tahsinler kazanacak...’’
19 Nisan 2023 Çarşamba 00:46

Seçime sayılı günler kala Cumhur İttifakı’nı hedef alarak Millet İttifakına destek mesajı gönderen PKK elebaşlarından Duran Kalkan’ın açıklamalarına, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan’dan Hasan Tahsin örneğiyle tokat gibi bir cevap geldi.

Cumhur İttifakı'nı hedef alan PKK elebaşı Kalkan’ın, "MİT PKK yönetimini bulmak ve vurmak için seferber oldu. Saldırılarını daha çok devam ettiriyor. Her gün ölülerimiz var. Hem de onlarca." sözleriyle hezimet itirafında bulundu. PKK elebaşı, "Bu devlet aşılmalı artık. Bitti yani. Değişim mücadelesi böyle olacak. Muhalefetin de buna göre olması lazım" şeklindeki açıklamalarını kendi sosyal medya hesabından paylaşan AK Partili İnan, Kurtuluş Savaş’ında Yunan ordusuna ilk kurşunu atan İzmirli Gazeteci Hasan Tahsin’i örnek göstererek, şunları dile getirdi “Duran Kalkanlar değil, Hasan Tahsinler kazanacak... Biz İzmiriz!”

Etiketler; #PKK elebaşlarından Duran Kalkan #Eyyüp Kadir İnan #cumhur ittifakı #millet ittifakı #ak parti #seçim
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Karabağlar'da bayram öncesi sıkı denetim
Sonraki Haber
İzmir'in 8 ilçesinde atıklar kazanca çevriliyor
Öztrak: Beyaz Saray'a arka kapıdan girenlerden olmadık, olmayız
Öztrak: Beyaz Saray'a arka kapıdan girenlerden olmadık, olmayız
0
Erbakan: Ülkeyi 7'li kaosa teslim edemeyiz
Erbakan: Ülkeyi 7'li kaosa teslim edemeyiz
0
CHP İl Binası yakınında ateş etmişti tutuklandı
CHP İl Binası yakınında ateş etmişti tutuklandı
0
Kılıçdaroğlu: Kutuplaşmayı kırmak üzere yola çıktık
Kılıçdaroğlu: Kutuplaşmayı kırmak üzere yola çıktık
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandığın renginden şüphe duymuyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandığın renginden şüphe duymuyorum
0
Bakan Kurum, İstanbul Finans Merkezi'nin açılışında konuştu
Bakan Kurum, İstanbul Finans Merkezi'nin açılışında konuştu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.