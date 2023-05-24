AK Partili Kurtulmuş'tan Özdağ'ın açıklamalarına tepki

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir" dedi

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu' şeklindeki sözlerinin gerçek dışı olduğunu belirtti. Kurtulmuş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği 'Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu' şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır. Hem baş başa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir" dedi.