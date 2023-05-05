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AK Partili Saygılı’dan CHP’li Aslanoğlu’na ‘Davet’ salvosu

AK Partili Saygılı’dan CHP’li Aslanoğlu’na ‘Davet’ salvosu
05 Mayıs 2023 Cuma 20:03

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nu, İzmir’e gelen dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’ya daveti sonrası, Aslanoğlu cephesinden gelen eleştirilere cevap verdi.

CHP’li mevkidaşı Aslanoğlu’na yanıt veren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, ‘’Merkezi idarenin yaptığı Konak Tüneli'nden geçerler; otoyollarının konforundan yararlanırlar; önce itiraz ederler, sonra sindirirler. Şimdi, TCG Anadolu'ya sırt döndüler! Yani, CHP'li mevkidaşım Arslanoğlu, hararetle en iyi bildiklerini yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanları Tunç Soyer, davetimizin nezaketine nezaketle yanıt verirken; Arslanoğlu hırs ve siyaset bulaştırmayı seçmiştir. Sadece şahsımın davetine değil, Türkiye'nin, milletin menfaatine bir ilkin hakkını teslim etmekten imtina etmiştir. AK Parti Hükümetlerinin her eserini felaket, her yatırımını lüzumsuz göstermeye çalışan bu zihniyet, yıllarca olduğu gibi şimdi de Türkiye'yi tökezletmekten medet uman zihniyettir. 'Ķüçük olsun, bizim olsun' zihniyetidir. Adnan Menderes'in dediği gibi; "Türk Milletinin zeka ve gayretinin mahsulü olan binbir eserden birisine bile başlarını çevirip baktılar mı? Hayır..! Milletin olan her güzel şeyden birisini dahi benimsemek faziletini gösterdiler mi?!" Hayır..!’’ ifadelerini kullandı.

Etiketler; #izmir #ak parti #Bilal Saygılı #TCG Anadolu #chp
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