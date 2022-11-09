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Akdeniz Üniversitesi 14 kişi alacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, 14 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Akdeniz Üniversitesi 14 kişi alacak
09 Kasım 2022 Çarşamba 10:56

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Akdeniz Üniversitesi akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

 


İlan için 8 Kasım'da başlayan başvurular 15 gün sürecektir.


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