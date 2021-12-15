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Akdeniz Üniversitesi 18 kişi alacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü 18 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Akdeniz Üniversitesi 18 kişi alacak
15 Aralık 2021 Çarşamba 10:25

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Akdeniz Üniversitesi akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

 


İlan için başvurular 15 Aralık 2021 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.


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