Akdeniz Üniversitesi 183 kişi alacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü 183 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” da yer alan Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu (*Eczacı hariç) puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 183 (yüzseksenüç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular 29 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.



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