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Akdeniz Üniversitesi 19 kişi alacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü 19 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Akdeniz Üniversitesi 19 kişi alacak
29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:10

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Akdeniz Üniversitesi akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

 


İlan için bugün başlayan başvurular 15 gün sürecektir.


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