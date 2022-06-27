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Akdeniz Üniversitesi 25 kişi alacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü 25 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Akdeniz Üniversitesi 25 kişi alacak
27 Haziran 2022 Pazartesi 09:23

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Akdeniz Üniversitesi akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. 


İlan için 23 Haziran'da başlayan başvurular 7 Temmuz 2022 tarihinde son bulacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır.


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