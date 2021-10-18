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Akdeniz Üniversitesi 7 kişi alacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü 7 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Akdeniz Üniversitesi 7 kişi alacak
18 Ekim 2021 Pazartesi 09:52

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Akdeniz Üniversitesi'ne ilanda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

 

İlana başvuracak adayların ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir.  

Fakülteler ve Rektörlük bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan başvurularında adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü dikkate alınacaktır.

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