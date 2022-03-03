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Akdeniz Üniversitesi hemşire alacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere hemşire alımı yapacağını duyurdu

Akdeniz Üniversitesi hemşire alacak
03 Mart 2022 Perşembe 10:23

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 24 (yirmidört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için 1 martta başlayan başvurular 15 gün sürecektir.


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