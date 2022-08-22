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Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi alacak
22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:33

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Akdeniz Üniversitesi akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

 

İlan için başvurular 5 Eylül 2022 gününe kadar sürecektir.

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