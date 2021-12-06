Akdeniz Üniversitesi sağlık personeli alacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 28 sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle Üniversitenin Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Başhekimliği ve Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilmek üzere KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 28 (yirmisekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.



Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93), puanı esas alınacaktır. Hemşire adayların 50 (elli) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir. Hemşire dışında kalan diğer unvanlar için ise 60 (altmış) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir.



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